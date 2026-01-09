”Zece persoane, printre care şi trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a-şi putea continua deplasarea, după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele”, anunţă vineri dimineaţă ISU Botoşani.

Prima intervenţie a avut loc pe drumul dintre localităţile Ripiceni şi Stânca, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi un copil a ajuns în şanţul de pe marginea carosabilului, din cauza stratului de zăpadă depus. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială şenilată. Aceştia au reuşit să scoată autoturismul din şanţ, iar ocupanţii şi-au putut continua drumul spre Vama Stânca–Costeşti, după ce drumul a fost degajat de utilajele de deszăpezire.

Alte şapte persoane, aflate în două autoturisme, au solicitat ajutorul pompierilor după ce au rămas înzăpezite pe DJ 282, între localităţile Drăguşeni şi Mihail Kogălniceanu.

Unul dintre autoturisme, în care se aflau trei adulţi şi doi copii, nu a putut fi scos din zăpadă. Persoanele au fost preluate de pompierii din cadrul Staţiei Săveni şi transportate în municipiul Botoşani, la rude. Cel de-al doilea autoturism a fost scos din zăpadă, iar ocupanţii acestuia au reuşit să se întoarcă în siguranţă la domiciliu.

”În continuare, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, drumarii, autorităţile locale, precum şi celelalte instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteo extreme acţionează în sistem integrat pentru a asigura un răspuns prompt solicitărilor cetăţenilor„, dau asigurări reprezentanţii ISU Botoşani.

Judeţul Botoşani se află sub incidenţa unui Cod galben de vânt puternic, valabil până vineri, la ora 10.00.