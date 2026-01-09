Clipul video, realizat de un tânăr și distribuit pe TikTok, surprinde momentul în care, la intrarea într-un vagon, stratul de nea acoperă podeaua, pereții și chiar ferestrele. Aspectul amintește mai degrabă de un depozit frigorific decât de un mijloc de transport destinat pasagerilor.

„Să aduceți și pinguinii data viitoare!”

Autorul imaginilor a ales să trateze situația cu umor, adăugând în descrierea postării un mesaj ironic: „Data viitoare să ne aduceți pinguinii!”. Gluma a fost rapid preluată de internauți, care au transformat incidentul într-un adevărat festival de comentarii sarcastice.

Din imaginile surprinse reiese că una dintre ușile vagonului ar fi fost lăsată deschisă o perioadă mai lungă, permițând pătrunderea unei cantități considerabile de zăpadă în interior.

Reacții în lanț pe rețelele sociale

Postarea a generat mii de comentarii într-un timp foarte scurt. Mulți utilizatori au ales să ironizeze situația:

„De când au introdus vagoane frigorifice?”

„Rută nouă: București – Polul Nord”

„Perfect, în caz de orice, se păstrează la rece”

Alții, însă, au privit imaginile cu indignare, comparând situația cu perioadele dificile din trecut și criticând dur starea actuală a infrastructurii feroviare. Unii au susținut că astfel de condiții nu erau întâlnite nici în urmă cu câteva decenii, în timp ce alții au mărturisit că au fost nevoiți să suporte ani la rând condiții similare în timpul navetei de iarnă.

Viral în timp record

În mai puțin de 24 de ore de la publicare, clipul a depășit pragul de două milioane de vizualizări, a strâns peste 150.000 de aprecieri și aproape 4.000 de comentarii, devenind unul dintre cele mai distribuite materiale video din ultimele zile.

Dincolo de glume și ironii, imaginile rămân o dovadă greu de ignorat a realităților din teren.