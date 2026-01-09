În continuare sunt probleme foarte mari pe partea de transport din cauza vremii severe. Într-o singură zi, 43 de trenuri au întâmpinat probleme din această cauză și au acumulat mai bine de 6.000 de minute de întârziere.

Nici astăzi situația nu este foarte bună. Majoritatea trenurilor au întârziere, unele dintre ele de până la 9 ore.

Spre exemplu, trenul InterRegio Night (IRN) Budapesta-Keleti a înregistrat o întârziere de 540 de minute, conform cfr.ro.

Reprezentanții CFR spun că problemele sunt cauzate, în principal, de viscol, șinele sunt înghețate și se circulă cu viteză redusă. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că sunt nevoiți să aștepte ore bune fie în gări, fie pe peroane, fie chiar în trenurile care au rămas blocate în câmp din cauza viscolului.