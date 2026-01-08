Conform informațiilor transmise de CFR Călători, cele mai mari probleme sunt înregistrate pe regionalele Craiova și Timișoara, din cauza lipsei de tensiune în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie.

Potrivit CFR Călători, trenul IR 78 București Nord – Curtici înregistrează o întârziere de peste patru ore, din cauza situației create în rețeaua feroviară.

Pentru sprijinirea intervențiilor operative, compania de transport de călători a pus la dispoziția CFR SA, managerul infrastructurii feroviare, locomotive diesel.

Programul de circulație în zonele afectate se desfășoară în funcție de măsurile operative dispuse de CFR SA, în raport cu evoluția fenomenelor meteo.

Autoritățile atrag atenția că pot apărea noi întârzieri în programul trenurilor, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

Detalii privind intervențiile aflate în desfășurare, estimările de remediere și reluarea circulației pot fi obținute de la CFR SA – compania responsabilă cu organizarea și dirijarea traficului feroviar.

CFR Călători a transmis că își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și reamintește că pasagerii care renunță la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau parțial, în conformitate cu Regulamentul de transport pe calea ferată.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Renunțarea la călătorie.