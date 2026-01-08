Milioane de părinți și reprezentanți legali din România vor primi alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului cu o zi mai târziu decât în mod obișnuit. Autoritățile au anunțat că, pentru luna ianuarie 2026, banii vor fi virați vineri, 9 ianuarie, în loc de data de 8, așa cum se întâmpla în restul anului.

Motivele întârzierii

Această modificare de calendar este cauzată de succesiunea zilelor libere de la începutul anului. Având în vedere că zilele de 1, 2, 6 și 7 ianuarie au fost nelucrătoare, instituțiile publice și sistemele bancare au avut la dispoziție un interval redus pentru procesarea operațiunilor administrative. Decalarea este pur tehnică și nu afectează sub nicio formă cuantumul sumelor cuvenite.

Beneficiarii trebuie să aibă în vedere că sumele intră de regulă în conturi după ora 12:00. Din acest motiv, autoritățile recomandă verificarea extraselor bancare în cursul după-amiezii de vineri, fără a lua în calcul primele ore ale dimineții ca moment sigur al încasării.

Calendarul complet al plăților sociale în ianuarie

Conform informării transmise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), graficul viramentelor pentru această lună este următorul:

Din 9 ianuarie: Alocațiile de stat, indemnizațiile și sprijinul pentru creșterea copilului, precum și stimulentele de inserție.

Din 14 ianuarie: Indemnizațiile pentru nevăzători, cele pentru persoane cu dizabilități și bugetul complementar.

Din 20 ianuarie: Venitul minim de inserție, alocațiile de plasament și indemnizațiile de hrană.

Cuantumul alocațiilor în 2026

Sumele plătite rămân neschimbate la începutul acestui an, fiind diferențiate în funcție de vârsta și nevoile copilului:

719 lei: Pentru copiii de până la 2 ani (sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap), precum și pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

292 lei: Pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care sunt încă înscriși la liceu sau la școli profesionale.

Plățile se efectuează automat, în contul bancar ales de beneficiar la depunerea dosarului, asigurând o sursă constantă de venit pentru bugetele familiilor la trecerea în noul an.