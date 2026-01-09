Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator al investiției, a semnat pe 24 decembrie 2025 contractul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală a contractului este de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei reprezintă fonduri eligibile din componenta de asistență financiară rambursabilă a PNRR. Termenul de implementare este stabilit pentru 31 august 2026.

„Aprobarea revizuirii PNRR pentru România asigură fondurile necesare achiziției a 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/București-Ilfov. Astfel, Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să depună eforturi constante pentru modernizarea și extinderea parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență”, a transmis IGSU într-un comunicat de presă.

Proiectul va permite achiziționarea a 1.000 de ambulanțe tip B (4x4) și 200 de ambulanțe tip C (4x4), menite să înlocuiască vehiculele îmbătrânite din dotarea serviciilor de urgență.

Inițial, în 2022, existase o finanțare separată pentru 591 de ambulanțe (470 tip B și 121 tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă.

Odată cu revizuirea PNRR, întreaga investiție a fost preluată și extinsă într-un singur program de finanțare. Potrivit IGSU, până în prezent au fost deja livrate 378 de ambulanțe tip B și 96 tip C, repartizate atât echipajelor SMURD, cât și serviciilor de ambulanță județene și din București-Ilfov.