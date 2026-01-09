Statul român cumpără 1.200 de ambulanțe noi pentru SMURD și SAJ prin PNRR, contract de peste 1,1 miliarde de lei

Statul român cumpără 1.200 de ambulanțe noi pentru SMURD și SAJ prin PNRR, contract de peste 1,1 miliarde de lei

Statul român va achiziționa 1.200 de ambulanțe noi, în valoare totală de peste 1,1 miliarde de lei, pentru a moderniza flota SMURD și a Serviciilor de Ambulanță Județene. Beneficiarul investiției este Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator al investiției, a semnat pe 24 decembrie 2025 contractul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală a contractului este de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei reprezintă fonduri eligibile din componenta de asistență financiară rambursabilă a PNRR. Termenul de implementare este stabilit pentru 31 august 2026.

„Aprobarea revizuirii PNRR pentru România asigură fondurile necesare achiziției a 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/București-Ilfov. Astfel, Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să depună eforturi constante pentru modernizarea și extinderea parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență”, a transmis IGSU într-un comunicat de presă.

Proiectul va permite achiziționarea a 1.000 de ambulanțe tip B (4x4) și 200 de ambulanțe tip C (4x4), menite să înlocuiască vehiculele îmbătrânite din dotarea serviciilor de urgență.

Inițial, în 2022, existase o finanțare separată pentru 591 de ambulanțe (470 tip B și 121 tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă.

Odată cu revizuirea PNRR, întreaga investiție a fost preluată și extinsă într-un singur program de finanțare. Potrivit IGSU, până în prezent au fost deja livrate 378 de ambulanțe tip B și 96 tip C, repartizate atât echipajelor SMURD, cât și serviciilor de ambulanță județene și din București-Ilfov.