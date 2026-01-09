Începând de vineri, 9 ianuarie, sistemul EES este funcţional şi în punctele de trecere a frontierei Foeni şi Vălcani (judeţul Timiş), Porţile de Fier I (judeţul Mehedinţi), Rădăuţi-Prut (judeţul Botoşani) şi Siret (judeţul Suceava), ca parte a extinderii etapizate realizate la nivel naţional după activarea sistemului în România, anunță Poliţiei Române de Frontieră într-un comunicat.

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetăţean NON-UE, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale. Astfel, la prima intrare, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră, precizează sursa citată.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Sistemul, aplicabil cetăţenilor din afara UE, calculează automat durata şederii legale, înlocuind treptat ştampilarea manuală a paşapoartelor. În perioada de tranziţie, estimată la aproximativ şase luni de la operaţionalizare, ştampilarea rămâne în vigoare.

Extinderea la punctele de trecere a frontierei menţionate continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de trecere a frontierei din România.

În 10 decembrie 2025, Poliţia de Frontieră informa că sistemul EES funcţionează, cu preluarea datelor biometrice - imagine facială şi patru amprente digitale - în toate punctele de trecere a frontierei din România în care a fost deja implementat: Sighet (judeţul Maramureş), Vicovu de Sus (judeţul Suceava), Stânca şi Racovăţ (judeţul Botoşani), Midia (judeţul Constanţa), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Jimbolia, Lunga, Moraviţa (judeţul Timiş), Halmeu (judeţul Satu Mare), aeroporturile Suceava şi Sibiu.