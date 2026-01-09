Concedierile au început încă de la finalul anului trecut, iar sectoarele cele mai afectate sunt educația, turismul, sănătatea, finanțele și comerțul.

Consumul a scăzut din cauza măsurilor drastice impuse de Bolojan, iar angajatorii sunt nevoiți să dea afară un număr mare de oameni. De altfel, specialiștii atrag atenția cu privire la mai multe tendințe. De exemplu, corporațiile au început să transfere o serie de servicii către alte firme, tocmai pentru a evita taxele Guvernului. Experții subliniază totuși că astfel de manevre nu sunt caracteristice doar companiilor mari.