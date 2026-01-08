Potrivit Sindicatului Liber Alfa Minprest, reducerile sunt generate de închiderea unor cariere miniere și de implementarea planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. Liderul sindical Cosmin Bivolaru afirmă că situația actuală este „consecința unui management defectuos și a unor politici publice aplicate fără discernământ social”, acuzând faptul că se renunță la angajații care muncesc, în timp ce în companie sunt păstrate „privilegii și funcții inutile”.

Sute de români își pierd locurile de muncă. Se fac concedieri masive la Complexul Energetic Oltenia

Bivolaru atrage atenția asupra unui aspect considerat esențial de sindicat: menținerea în cadrul CEO a aproximativ 200 de pensionari TESA, plătiți cu salarii consistente, ceea ce ar reprezenta, potrivit sindicaliștilor, jumătate din bugetul Minprest pentru anul în curs. Sindicatul susține că a transmis numeroase propuneri și adrese către conducerea CEO și către Ministerul Energiei pentru reducerea numărului de posturi TESA, însă fără rezultat, conform Gorjonline.com.

În prezent, 102 angajați Minprest urmează să primească preavizele, iar alți 52 au fost deja concediați. În acest context, sindicatul reprezentativ din Minprest anunță că va declanșa proteste în perioada următoare, în încercarea de a opri valul de disponibilizări și de a atrage atenția asupra situației sociale din companie.