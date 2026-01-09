Potrivit martorilor și surselor oficiale, primarul a participat la o reuniune festivă desfășurată în sediul primăriei, unde ar fi consumat băuturi alcoolice.

La finalul evenimentului, edilul s-a urcat la volanul mașinii personale intenționând să plece spre casă, însă, la doar câteva zeci de metri de primărie, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu vehiculul într-un șanț de pe marginea drumului.

Localnicii spun că bărbatul ar fi încercat să părăsească locul accidentului și s-a întors în grabă la primărie, însă mai mulți săteni au sesizat incidentul la numărul de urgență 112.

Un echipaj de poliție din Murgeni a intervenit la fața locului pentru verificări.

„Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Întrebat de polițiști cum s-a produs accidentul, edilul ar fi încercat să dea vina pe un tractorist, pretinzând că acesta ar fi responsabil pentru eveniment, deși bărbatul fusese chemat ulterior pentru a ajuta la scoaterea autoturismului din șanț. Polițiștii nu au fost convinși de explicațiile sale, stabilind că primarul se afla la volan în momentul producerii accidentului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Gheorghe Bîțu a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Surse apropiate anchetei susțin că în timpul intervenției au existat momente stânjenitoare, edilul având dificultăți în a-și găsi permisul de conducere și părând confuz în privința procedurii polițienești, relatează Știri Est.

În urma incidentului, primarul comunei Mălușteni s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.