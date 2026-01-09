Poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, în noaptea de luni spre marţi, cu privire la faptul că într-o sală de jocuri de noroc din Caracal are loc un scandal între mai multe persoane.

”La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Caracal, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un tânăr de 27 de ani, din municipiul Slatina, agent de pază al sălii de jocuri, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane, pe fondul unui conflict spontan. Totodată, în timpul conflictului, ar fi fost distruse mai multe bunuri din interiorul sălii şi ar fi fost tulburată ordinea şi liniştea publică”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ Olt.

În urma acestui incident, agentul de pază a fost transportat la Spitalul Municipal Caracal pentru îngrijiri medicale.

După două ore, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat de 47 de ani şi un tânăr de 22 de ani, ambii din Caracal, au fost agresaţi în aceeaşi sală de jocuri de noroc, în acelaşi scandal, de persoane necunoscute.

Poliţiştii au reuşit identificarea a şapte bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 48 de ani, din Caracal şi din comuna Mărunţei, suspectaţ de comiterea faptelor. Şase dintre ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Cel de-al şaptelea bărbat implicat în conflict este căutat de poliţişti.