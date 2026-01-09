Potrivit informațiilor prezentate la Realitatea Plus, procedura vizează cele mai importante structuri din sistemul judiciar, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DNA și DIICOT. În această perioadă se așteaptă o competiție intensă pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete

Depunerea candidaturilor se va face pe parcursul a aproximativ 42 de zile. După încheierea acestei etape, procurorii care candidează vor fi chemați la interviu direct la Ministerul Justiției, unde vor fi evaluați pentru funcțiile extrem de importante pe care le vizează.

Ulterior, propunerile vor primi avizul Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, iar apoi vor ajunge pe masa președintelui României, Nicușor Dan. Șeful statului are dreptul să respingă o singură dată o candidatură, însă doar în baza unui motiv solid și bine justificat.

Decizia finală privind numirea șefilor de parchete îi va aparține președintelui. În paralel, surse politice vorbesc și despre discuții intense legate de conducerea serviciilor de informații, SRI și SIE.