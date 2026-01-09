„În zilele menționate de dumneavoastră, domnul premier Bolojan a fost în concediu legal de odihnă înregistrat ca atare, după ce a lucrat la guvern în zilele de 3 și 4 ianuarie”, se arată într-un răspuns al purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioane Ene Dogioiu, la solicitarea Realitatea Plus.

Ilie Bolojan i-a pus pe români la muncă, iar el și-a luat liber

Totuși, nici pe 3 ianuarie Ilie Bolojan nu și-a făcut simțită prezența, în afară de faptul că a fost prezent într-o emisiune TV. Mai mult decât atât, ziua de 8 ianuarie, este de obicei, rezervată ședinței de Guvern, însă săptămâna aceasta a trecut fără reuniunea săptămânală, fiindcă premierul se afla în concediu. Zilele de 8 și 9 ianuarie s-au legat direct de weekend, formând o pauză prelungită la început de an pentru premier, lucru pe care tot el nu l-a permis românilor.

Reamintim că recent, Ilie Bolojan îi criticase pe românii ce își iau concedii medicale pentru a „face punte” între zile libere și sărbători. În același context, Guvernul a anunțat și introducerea unei taxe pe concediile medicale.