O surpriză de proporții marchează începutul mandatului președintelui Nicușor Dan. Unul dintre noii săi consilieri de la Palatul Cotroceni deține acțiuni la Chevron, gigantul energetic american care a provocat, în urmă cu un deceniu, revolta de la Pungești. Situația este cu atât mai ironică cu cât Nicușor Dan și-a clădit notorietatea și cariera politică pe baza activismului de mediu, fiind la acea vreme unul dintre cei mai vocali inamici ai explorării gazelor de șist în România.

„Războiul” de 20 de procese al activistului Nicușor Dan

În 2013, în calitate de lider al Uniunii „Salvați Bucureștiul”, Nicușor Dan coordona o ofensivă juridică și civică fără precedent împotriva Chevron. Acesta declanșase peste 20 de procese, invocând modele legislative din Franța și rezoluții ale Parlamentului European pentru a bloca forajele.

„Am depus legea prin care Parlamentul francez a oprit toate explorările pe perioadă nedeterminată”, declara Dan în 2013, luptând pentru a impune bariere de mediu stricte în fața corporației americane.

În acea toamnă tensionată, activismul său juridic se mutase în stradă: peste 500 de localnici și 150 de activiști au format scuturi umane la Pungești, blocând utilajele Chevron în confruntări directe cu forțele de ordine. Victoria a venit în 2015, când compania a abandonat toate concesiunile și a ecologizat terenul de 20.000 mp din județul Vaslui.

Consilierul de securitate și portofoliul de acțiuni

Deși imaginea de „luptător împotriva Chevron” a fost o piatră de temelie pentru ascensiunea sa către cea mai înaltă funcție în stat, președintele Nicușor Dan a surprins recent prin numirea lui Marius Gabriel Lazurcă (54 de ani) în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Lazurcă, un diplomat de carieră cu experiență ca ambasador în Mexic și America Centrală, a renunțat la un salariu de peste 10.000 de euro lunar în cadrul Ministerului de Externe pentru a se alătura echipei de la Cotroceni. Deși numele său a fost vehiculat în trecut chiar și pentru șefia SIE, detaliul care atrage atenția acum se regăsește în declarația sa de avere.

Potrivit documentelor oficiale, soții Lazurcă dețin o avere considerabilă. Două case și un apartament în Arad și Oradea, plus două terenuri, pcolecție evaluată la 65.000 de euro, începută în 2001, și un portofoliu diversificat de acțiuni la companii precum UiPath, Kraft Heinz sau Estee Lauder, dar și 3 acțiuni la Chevron, în valoare de aproximativ 403 euro.

O asociere simbolică

Deși pachetul de acțiuni la Chevron este unul modest din punct de vedere financiar, valoarea sa simbolică este imensă în contextul istoriei politice a lui Nicușor Dan. Prezența unui acționar al firmei care a declanșat revolta de la Pungești chiar în nucleul dur de consilieri ai președintelui ridică semne de întrebare asupra modului în care vechile convingeri de activist se împacă astăzi cu pragmatismul administrativ de la cel mai înalt nivel.

