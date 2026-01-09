Brynley Capps a deschis scorul pentru britanici în minutul 4:35, iar Bailey Yates a dublat avantajul în minutul 25:05. Tricolorii au reușit să reducă diferența prin Alpar Kovacs, în minutul 52:51, însă nu au mai putut întoarce rezultatul.

În celelalte partide ale zilei, Croația a învins China cu 4-3, iar Coreea de Sud a trecut categoric de Spania, scor 8-1.

În clasament, Coreea de Sud este lideră cu 12 puncte, urmată de Marea Britanie (9 puncte), România (6 puncte), Croația (5 puncte), China (4 puncte) și Spania (0 puncte).

Ultima rundă a turneului se va disputa sâmbătă, cu meciurile Marea Britanie – China (ora 12:30), Croația – Spania (ora 16:00) și Coreea de Sud – România (ora 19:30).

România a înregistrat la acest Campionat Mondial două victorii, cu China (4-3) și Spania (4-3), și două înfrângeri, cu Croația (5-6) și Marea Britanie (2-1).

Berceni Arena este gazda meciurilor Campionatului European de Hochei U20

Campionatul Mondial de hochei pe gheață U20, Divizia a II-a, Grupa A, are loc în aceste zile la București, pe Berceni Arena, și aduce la start naționala României și alte cinci reprezentative. Turneul se desfășoară în perioada 4-10 ianuarie, cu 15 meciuri programate și acces liber pentru spectatori la toate partidele.

Turneul este organizat sub egida IIHF, Bucureștiul fiind gazda grupei Divizia a II-a, Grupa A, cu meciuri programate zilnic pe Berceni Arena.

​La competiție participă șase echipe: România, Marea Britanie, Coreea de Sud, Croația, Spania și China, fiecare urmând să joace câte cinci meciuri.

Echipa care câștigă grupa promovează în Divizia I, un obiectiv important pentru generația U20 a României, aflată în plin proces de consolidare.