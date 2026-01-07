Unchiul său, Adedamola Joshua, a declarat pentru Punch că boxerul de 36 de ani a informat familia despre retragere, subliniind ușurarea emoțională a rudelor.

​„Este retras din box. Este un lucru care ne face liniștiți, pentru că de fiecare dată când lupta, trăiam emoții uriașe.

Când era pus la podea, simțeam că ni se oprește inima. Toată această încărcătură emoțională era prea mult pentru noi. Acum, că a spus că pleacă atunci când aplauzele sunt cele mai puternice, suntem fericiți.”, a spus Adedamola Joshua, confirmând că nepotul său a comunicat decizia familiei. Boxerul s-a angajat să susțină pe viață familiile victimelor și a participat la funeraliile lor.

În acest moment nu există o confirmarea a veștii retragerii din partea lui Anthony Joshua și a echipei sale.

Pe 29 decembrie 2025, în apropiere de Lagos, SUV-ul Lexus în care se aflau Joshua, Sina Ghami (antrenor de forță) și Latif „Latz” Ayodele (antrenor personal) a intrat în coliziune cu un camion staționat pe autostrada Lagos-Ibadan. Ghami și Ayodele au murit pe loc, iar Joshua a suferit răni minore, fiind spitalizat temporar înainte de a se întoarce în Marea Britanie.

Tragedia a venit la zece zile după victoria prin KO a lui Joshua împotriva lui Jake Paul, la Miami.

Fără a fi confirmat însă, Joshua ar fi trebuit să se lupte în 2026 cu Tyson Fury. Pugilistul a decis să pună punct carierei sale, înregistrând 29 victorii, 4 înfrângeri și 0 remize, inclusiv succese contra lui Wladimir Klitschko, Joseph Parker și Dillian Whyte.