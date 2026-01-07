Într-o serie de declarații care combină triumfalismul personal cu scepticismul strategic, președintele Donald Trump a reafirmat poziția de forță a Statelor Unite în raport cu aliații săi. Folosind propriile inițiale pentru a sublinia autoritatea sa, liderul de la Casa Albă a afirmat că singura entitate de care rivali precum China și Rusia se tem cu adevărat este „SUA reconstruită de DJT”.

Trump a sugerat o viziune asimetrică asupra solidarității aliate: în timp ce America va rămâne alături de NATO, el și-a exprimat îndoiala că restul națiunilor ar răspunde cu aceeași monedă în cazul unui atac asupra SUA.

Președintele nu a ezitat să își asume meritul pentru creșterea bugetelor de apărare în rândul statelor membre. „Majoritatea nu își plăteau facturile până când am apărut eu”, a scris Trump, amintind de presiunile exercitate anul trecut pentru a forța liderii europeni să atingă pragul de 2% din PIB pentru apărare, obiectiv pe care îl consideră o victorie personală de negociere.

Groenlanda: De la „propunere bizară” la o posibilă criză existențială pentru Alianță

Acest val de critici la adresa NATO vine într-un moment de maximă tensiune diplomatică, generat de interesul reînnoit al Washingtonului pentru Groenlanda. Casa Albă a confirmat recent că explorează o „serie de opțiuni” pentru a prelua controlul asupra celui mai mare teritoriu insular din lume, aflat sub suveranitatea autonomă a Danemarcei.

Reacția de la Copenhaga a fost una de o severitate fără precedent. Deși a recunoscut că intențiile lui Trump trebuie tratate cu seriozitate, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a lansat un avertisment dramatic: orice tentativă de agresiune sau presiune militară a SUA asupra Groenlandei ar însemna, de facto, sfârșitul NATO.

Analiză de context: Disputa transformă Groenlanda dintr-o insulă arctică într-un punct zero al geopoliticii moderne. Pentru Trump, insula reprezintă un atu strategic și de resurse; pentru Danemarca și aliații europeni, este un test al integrității teritoriale și al limitelor de putere ale „partenerului strategic” american.