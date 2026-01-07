Europarlamentarul AUR dezvăluie că statul va profita inclusiv de proprietarii cu locuințele neîngrijite pentru a-i suprataxa până la 500%. Asta în timp ce românii cu terenuri nefolosite vor fi și ei supraimpozitați.

Haos cu noile impozite. Românii au plătit și sunt tot datori

„Există un text în codul fiscal care le permite consiliilor locale să majoreze taxa care deja e majorată...cică 80%... cu încă 100% până la 100%. Asta înseamnă că acum se vede care e motivul pentru care cei de la televizor, inclusiv la Realitatea, au spus că, practic, li s-a majorat de 3 sau 4 ori taxa.

Înseamnă că deciziile care au fost date au utilizat vârtos acest text din Codul Fiscal și au spus: dacă ni se permite să majoram cu 80% și există și această posibilitate...mai majorăm încă o dată cu 100%.

Și acum vine pasul 2! Imobilele care sunt lăsate neîngrjite, terenurile care sunt necultivate, neutilizate, timp de 2 ani pot să fie generatoare a unei taxe locale cu 500% mai mare de cât cea care e deja mai mare cu 80%, respectiv 180%... și aici urmează surpriza cea mai mare.

Consiliile locale n-au nevoie să meargă la instanță pentru titlul și nici n-au nevoie să meargă la un executor pentru a obține încuviințarea executării. Se pot duce, pur și simplu, la bancă... îți opresc conturile sau la patron și ți popresc salariile, după care trec la vânzarea acelor imobile.”, a declarat Gheorge Piperea - europarlamentar AUR.