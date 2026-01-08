Se pare că Ilie Bolojan are de gând să schimbe „tot mersul” în țară. Fără să ofere neapărat o explicație clară, prim-ministrul a decis să pună stop acordării punților bugetare. El nu a declarat zi liberă data de 5 ianuarie 2026, motiv pentru care toți românii au fost obligați să meargă la muncă. Cu toate acestea, premierul nu a mai fost văzut în spațiul public și nici la Palatul Victoria. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, l-a făcut praf.

Anca Alexandrescu îl face praf pe Ilie Bolojan

„O să arăt din seara aceasta multe lucruri și o să vorbesc inclusiv de nesimțirea lui Bolojan, care ne-a explicat nouă că nu se poate face punte pe 5 ianuarie și pe celelalte zile, pentru că trebuie recuperate zilele, și că nu e normal să fie recuperate, că fiecare face ce vrea.

Dar vă dau o veste proastă. Nici nu știu cum să mă exprim ca să nu te amendeze la CNA. Domnul Ilie Bolojan face ceva cu bolta pe populația României. În special pe cei care lucrează la stat. Nu a fost la guvern, la birou, nici pe 5 ianuarie, nu este nici astăzi și nu va fi nici mâine. Vreau să știu, și-a luat concediu domnul Bolojan? Când? Când va recupera zilele dacă nu și-a luat concediu?

Ilie Bolojan nu dă doi bani pe români

Mă certau unii astăzi pe pagina de socializare că mă plictisesc și că n-am ce face de pun astfel de întrebări. Asta este treaba noastră, să punem întrebări și să arătăm cu degetul, pentru că noi suntem a patra putere în stat, suntem câinele de pază al democrației, și să le intre bine în cap celor care sunt astăzi la guvernare că nu le merge cu noi.

Iar eu, pe 15 ianuarie, voi fi în stradă alături de protestatari și, din seara aceasta, de la ora 21, în platou, și am să le arăt adevărul pe care ei nu și-l doresc să-l vadă și să-l audă oamenii”, a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.