Miruță și Macron și-au dat mâna ca să-l umilească pe Nicușor

Ministrul „rezist” al Apărării a oferit primele declarațiii publice în urma incidentului rușinos de pe aeroportul din Franța, unde președintele Nicușor Dan a rămas blocat după ce o aeronavă militară Spartan nu a putut decola. Pe lângă explicații halucinante – inclusiv o comparație între transportarea președintelui României de la Paris și operațiunea de capturare a lui Maduro – Miruță a lansat și un atac josnic la adresa jurnalistei Realitatea Plus, chiar în cursul conferinței de presă.

Radu Miruță afirmă că președintele a decis cu propria voință cu ce să zboare.

Jurnalist Realitatea PLUS: Bună ziua! Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS. Domnule ministru, președintele Nicușor Dan, comandantul suprem al Forțelor Armate a plecat la Paris cu un astfel de avion militar, pus la dispoziție de MAPN. Exista totuși o altă aeronavă care să îi permită să decoleze pe astfel de condiții meteo, având în vedere că este o aeronavă militară și să aibă telecomunicații? În cazul în care trebuia să fie informat cu privire la o anumită situație de la noi din țară? Vă asumați, până la urmă, imaginea României care a fost conturată la Paris din cauza acestor incidente?

Ministrul Apărării, Radu Miruță: Fără să vă bucure răspunsul pe dumneavoastră, în mod special, imaginea României este una foarte bună de când președintele Nicușor Dan participă la astfel de întâlniri.

Jurnalist Realitatea PLUS: V-am întrebat strict de incident.

Ministrul Apărării, Radu Miruță: Și opțiunea președintelui dacă să zboare cu un avion închiriat sau cu un avion al Ministerului Apărării - este decizia administrației prezidențiale. Uitați, că în ultima perioadă, președintele a decis să zboare la costuri de vreo 6 ori mai mici.