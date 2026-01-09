Pe data de 12 ianuarie se așteaptă judecata magistraților de la Curtea de Apel București (CAB) în dosarul în care avocata Silvia Uscov cere desființarea grupului de lucru înființat de premierul Ilie Bolojan la Guvern pentru modificarea legilor din Justiție. Mai apoi, pe 15 ianuarie, aceeași speță va fi judecată într-un dosar separat în care solicitarea este făcută, de această dată, de un ONG. Vor fi, astfel, două zile de foc pentru premierul Ilie Bolojan, care așteaptă să afle dacă va fi sau nu desființat grupul de lucru de la Guvern într-unul din cele două dosare.

Pe data de 16 ianuarie, mai are loc o ședință importantă la Curtea de Apel București. Se așteaptă o decizie a judecătorilor în dosarul în care se cere suspendarea magistratului numit de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională, Dacian Dragoș, tot la solicitarea avocatei Silvia Uscov.

Dacă judecătorii vor decide să îl suspende pe magistrat, atunci ar putea fi amânată o decizie a Curții Constituționale care ar fi trebuit să vină în aceeași zi, pe data de 16 ianuarie. Și asta pentru că magistraților le rămân doar două variante: fie să amâne o decizie, fie să repună dosarul pe rol, ceea ce înseamnă să reia tot procesul, cu tot cu deliberare, de la capăt, iar asta ar amâna o decizie.

Dacă până la finalul lunii nu avem această decizie a Curții Constituționale, atunci Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan riscă să piardă banii europeni, iar premierul a amenințat în trecut că și-ar putea da demisia.