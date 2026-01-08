Localitatea Salcea din județul Suceava a devenit scena unor tensiuni fără precedent, după ce o revoltă spontană a izbucnit pe holurile instituției locale.

Sute de localnici, cuprinși de furie în fața perspectivei unor majorări drastice ale taxelor, au forțat intrarea în primărie pentru a-i cere socoteală edilului.

Situația a escaladat rapid, scăpând de sub control în momentul în care mulțimea a reușit să pătrundă direct în biroul primarului, blocând activitatea administrativă și cerând anularea imediată a noilor dări care le amenință bugetele familiilor.

Oamenii sunt nemulțumiți că noile tarife au fost adoptate fără o consultare publică reală și susțin că poverile fiscale sunt disproporționate față de veniturile lor.

Zgomotul protestului a umplut clădirea, iar dialogul dintre cetățeni și primar s-a transformat rapid într-un schimb dur de replici, localnicii refuzând să părăsească sediul până când nu primesc garanții clare că hotărârea de consiliu va fi revizuită.

Această explozie de furie populară subliniază prăpastia tot mai mare dintre deciziile administrative și suportabilitatea economică a comunității.