În recenta deplasare oficială la Paris, jurnaliștii de la Realitatea PLUS, cei care obișnuiec să îi adreseze președintelui întrebări incomode nu au fost invitați, ceea ce ridică semne de întrebare despre angajamentul președintelui față de transparență și libertatea presei.

Nicușor Dan vrea un departament anti deep-fake

Președintele Nicușor Dan intenționează să creeze un departament pentru combaterea știrilor false. În prezent, nu se știe cine va conduce acest departament dacă este vorba despre un consilier prezidențial aflat în funcție sau dacă președintele va veni cu un nume nou.

În aceste momente, în România, există cel puțin alte două departamente care se ocupă de monitorizarea mesajelor publicate de către cetățenii români pe site-urile de socializare sau pe site-urile web.

În același timp, Nicușor Dan se ferește de multe ori să răspundă întrebărilor incomode ale jurnaliștilor, iar în deplasări pleacă doar cu jurnaliștii de casă.