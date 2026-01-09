Într-o postare pe rețelele sociale, Simion a ironizat poziția șefului statului și a pus sub semnul întrebării intenția acestuia de a crea un departament prezidențial pentru combaterea știrilor false.
„Dezinformare? Nicușor Dan se plânge de dezinformare? Tocmai el?”, a scris Simion, susținând că există probleme mult mai grave care afectează populația și care ar trebui să se afle în atenția autorităților.
Liderul AUR a dat ca exemple Acordul Mercosur, lipsa indexării alocațiilor pentru copii cu inflația și creșterea TVA-ului.
Totodată, liderul suveraniștilor a reamintit o serie de promisiuni electorale despre care afirmă că Nicușor Dan nu le-a respectat, precum mărirea TVA-ului, cele legate de colaborarea cu PSD sau relațiile externe ale României, în special cele cu adminstrația Trump. De asemenea, Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan cu privire la veridicitatea absolvirii Universității Sorbona.
În finalul mesajului, liderul AUR i-a transmis președintelui că inițiativa înființării unui „departament pentru combaterea știrilor false” ar fi greșită: „Îi recomand lui Nicușor Dan să nu se apuce să ne spună tocmai el care este „adevărul” prin înființarea unui „departament pentru combaterea știrilor false” la Cotroceni, așa cum intenționează să facă, deoarece va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”