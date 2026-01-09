Într-o postare pe rețelele sociale, Simion a ironizat poziția șefului statului și a pus sub semnul întrebării intenția acestuia de a crea un departament prezidențial pentru combaterea știrilor false.

„Dezinformare? Nicușor Dan se plânge de dezinformare? Tocmai el?”, a scris Simion, susținând că există probleme mult mai grave care afectează populația și care ar trebui să se afle în atenția autorităților.

Liderul AUR a dat ca exemple Acordul Mercosur, lipsa indexării alocațiilor pentru copii cu inflația și creșterea TVA-ului.

Totodată, liderul suveraniștilor a reamintit o serie de promisiuni electorale despre care afirmă că Nicușor Dan nu le-a respectat, precum mărirea TVA-ului, cele legate de colaborarea cu PSD sau relațiile externe ale României, în special cele cu adminstrația Trump. De asemenea, Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan cu privire la veridicitatea absolvirii Universității Sorbona.

„Sau era dezinformare, în campanie, că nu va guverna cu PSD? Sau că nu va mări TVA-ul? Sau că nu este luat în seamă la Washington? Sau cea legată de absolventul de Sorbona!

Nu, Nicușor! Dezinformări erau atacurile găștii tale asupra mea, cum că locuiesc într-un penthouse, cum că mint legat de locuințe la prețuri accesibile, cum că eu cresc euro sau scot România din UE….”, a declarat Simion.

În finalul mesajului, liderul AUR i-a transmis președintelui că inițiativa înființării unui „departament pentru combaterea știrilor false” ar fi greșită: „Îi recomand lui Nicușor Dan să nu se apuce să ne spună tocmai el care este „adevărul” prin înființarea unui „departament pentru combaterea știrilor false” la Cotroceni, așa cum intenționează să facă, deoarece va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”