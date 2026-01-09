Robert Turcescu îl face praf pe Nicușor Dan: Se gândește doar la avion, nu și la români

Robert Turcescu a dat de pământ cu Nicușor Dan! Jurnalistul îl condamnă dur pe șeful statului, despre care susține că este preocupat să achiziționeze un avion prezidențial. Totul în contextul în care românii sunt nevoiți să plătească taxe și de trei ori mai mari față de anul trecut. 

„Statul român a dublat iar în anumite situații chiar a triplat impozitele pe proprietate, într-o manieră în care arată că nu mai are niciun fel de profil de stat, cum să zic, democratic.

În această țară n-a existat nicio dezbatere despre noile impozite pe proprietate. Ele s-au calculat într-un mod care este absolut aberant.

Deci, nouă ni se măresc taxele pe proprietate, iar Nicușor Dan ne spune că el are nevoie de avion prezidențial că, vezi Doamne, n-a putut să decoleze Spartanul de pe... Băi, prietenei! Băi, e cusută cu ață albă, mă! Avion nou? Păi știți cât costă, mă, un avion? Peste 100 de milioane de euro! Pentru ce să-i dăm, mă, noi bani pentru acest avion lui Nicușor Dan?”, a declarat Robert Turcescu. 