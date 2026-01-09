„Statul român a dublat iar în anumite situații chiar a triplat impozitele pe proprietate, într-o manieră în care arată că nu mai are niciun fel de profil de stat, cum să zic, democratic.

În această țară n-a existat nicio dezbatere despre noile impozite pe proprietate. Ele s-au calculat într-un mod care este absolut aberant.

Deci, nouă ni se măresc taxele pe proprietate, iar Nicușor Dan ne spune că el are nevoie de avion prezidențial că, vezi Doamne, n-a putut să decoleze Spartanul de pe... Băi, prietenei! Băi, e cusută cu ață albă, mă! Avion nou? Păi știți cât costă, mă, un avion? Peste 100 de milioane de euro! Pentru ce să-i dăm, mă, noi bani pentru acest avion lui Nicușor Dan?”, a declarat Robert Turcescu.