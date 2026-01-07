UPDATE 8:00 - Depozit petrolier din Rusia, în flăcări după un atac ucrainean

Un incendiu a izbucnit la depozitul de petrol Stary Oskol din regiunea Belgorod din Rusia, după ce acesta a fost atacat de drone ucrainene în noaptea de 7 ianuarie, a relatat guvernatorul regional, Veaceslov Gladkov, notează Kyiv Independent.

An oil depot in Russia’s Belgorod region is burning spectacularly after being hit by Ukrainian drones



Russia’s “de-oilification” is going extremely well. pic.twitter.com/yA9DDTIrab — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

UPDATE 7:50 - Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi trimişi în Ucraina pentru „menţinerea păcii”, afirmă Emmanuel Macron. Ce au convenit la Paris aliaţii Ucrainei şi ce rol au Statele Unite

Aliaţii Kievului au anunţat marţi, la Paris, o serie de „garanţii solide de securitate” în cazul încetării ostilităţilor în Ucraina, iar desfăşurarea unei „forţe multinaţionale” face parte din aceste garanţii. Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat ulterior la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ucraina se află sub presiunea SUA de a încheia rapid un acord de pace care ar putea include concesii dureroase, dar a refuzat să accepte cererile Rusiei de a ceda teritoriile pe care le controlează încă în estul Donbasului.

„Cea mai importantă problemă care trebuie rezolvată este cea teritorială. Am discutat câteva idei care ar putea fi de ajutor”, a declarat Zelenski la Paris, după o întâlnire cu aliaţii europeni pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Kiev.

„Dacă echipele nu reuşesc să rezolve anumite probleme, chestiunea poate fi adusă la nivelul liderilor”, a adăugat el.

Separat, trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat reporterilor că în cadrul discuţiilor de la Paris s-au discutat opţiunile teritoriale şi că discuţiile vor continua.

Delegaţia ucraineană va rămâne la Paris pentru consultări suplimentare, a confirmat Zelenski. „Împreună cu echipa preşedintelui SUA - Steve Witkoff şi Jared Kushner - am continuat discuţiile privind calea diplomatică pentru încheierea războiului. Mulţumesc Statelor Unite pentru disponibilitatea de a oferi sprijin în toate domeniile: garanţii de securitate, monitorizarea încetării focului şi reconstrucţie. Pe 7 ianuarie, la Paris, echipele noastre vor continua să lucreze la garanţiile de securitate şi la un cadru de bază pentru încheierea războiului”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina a declarat anterior că SUA au propus ideea unei zone economice libere dacă Kievul se retrage din părţile regiunii Doneţk care sunt încă controlate de forţele ucrainene.