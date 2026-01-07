Episodul a pornit de la un discurs susținut marți, la Kennedy Center, unde Trump s‑a plâns că un fotograf de la The New York Times, Doug Mills, îl face „să pară puțin gras”. Declarațiile au fost făcute pe un ton glumeț, stârnind râsete în sală, însă au alimentat rapid reacții politice.

Donald Trump, supărat pe fotografi: „Mă faceți să par puțin gras”

Contul oficial @Democrats, cu peste 2,4 milioane de urmăritori, a răspuns publicând patru imagini nefavorabile președintelui, însoțite de mesajul: „Nu e vina fotografilor”. Postarea a acumulat peste 225.000 de vizualizări și se înscrie într‑o strategie mai agresivă de comunicare adoptată în ultimele luni de democrați, care răspund tot mai des în același registru direct și provocator folosit de susținătorii lui Trump.

Într‑un alt mesaj, contul democrat a reacționat la o declarație a președintelui privind alegerile de la jumătatea mandatului, scriind: „Americanii s‑au săturat de prostiile tale”, acuzându‑l totodată de „protejarea pedofililor” și „cheltuirea banilor contribuabililor la bombardarea unor țări străine”.

În interiorul Partidului Democrat, unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui rămâne guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, cunoscut pentru mesajele sale ironice de pe X. În septembrie, acesta a comentat o discuție despre militari „obezi” spunând: „Îmi imaginez că comandantul suprem trebuie să se care!”, mesaj însoțit de o fotografie cu Donald Trump.