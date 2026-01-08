Întrebat cât va dura această situație, câteva luni sau mai mult, Trump a răspuns că se așteaptă la o perioadă „mult mai lungă”. El a afirmat că Statele Unite intenționează să „reconstruiască țara într-un mod foarte profitabil”, folosind petrolul venezuelean și reducând prețurile la nivel global, în timp ce o parte din venituri ar urma să fie direcționate către Caracas.

SUA ar putea controla Venezuela ani de zile, spune Trump

Declarațiile vin după ce oficiali ai administrației americane au transmis că Washingtonul plănuiește să preia controlul efectiv asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei pentru o perioadă nedeterminată. Potrivit acestora, Statele Unite vor continua să influențeze deciziile autorităților venezuelene, în special în ceea ce privește sectorul energetic.

Trump a reiterat marți seara că Venezuela va furniza SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți „la prețul pieței”, iar fondurile rezultate vor fi administrate de Washington. Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, estimate la peste 303 miliarde de barili, conform datelor OPEC, notează New York Times.

Ce planuri are oficialul american

Președintele american a mai spus că relațiile cu guvernul interimar condus de Delcy Rodriguez sunt „foarte bune” în acest moment. El a menționat și un plan privind rafinarea și comercializarea unei cantități de până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean blocați anterior de embargoul impus de SUA, semnalând o coordonare strânsă între Washington și autoritățile de la Caracas după capturarea lui Nicolas Maduro în raidul din weekendul trecut.

„Ne dau tot ceea ce considerăm necesar”, a afirmat Trump, referindu-se la colaborarea cu guvernul venezuelean.