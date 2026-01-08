Potrivit oficialilor americani, decizia vine în urma unei evaluări extinse a tuturor organizaţiilor, convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care SUA este parte. Administraţia Trump a susţinut că multe dintre aceste entităţi ar promova politici contrare intereselor naţionale americane.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a impus reduceri semnificative ale finanţării SUA pentru structurile ONU, a menţinut suspendarea contribuţiilor către agenţia umanitară palestiniană UNRWA, a anunţat retragerea din UNESCO şi a oprit implicarea americană în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Argumentele Casei Albe

În comunicatul transmis miercuri, Casa Albă a susţinut că o parte dintre aceste organizaţii promovează „politici climatice radicale, ideologii globale” şi forme de guvernanţă considerate incompatibile cu suveranitatea şi puterea economică a Statelor Unite.

„Retragerea va pune capăt finanţării şi implicării contribuabililor americani în entităţi care promovează agende globaliste în detrimentul priorităţilor SUA ori care abordează probleme importante în mod ineficient. Banii americanilor trebuie direcţionaţi către scopuri relevante”, se arată în mesajul difuzat de Casa Albă şi citat de Reuters.

Decizia marchează o nouă etapă în politica externă americană de distanţare de structurile multilaterale, continuând linia pronunţat naţionalistă şi suveranistă promovată de Donald Trump.