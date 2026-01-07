Pana de curent, declanșată la începutul lunii ianuarie, este considerată cea mai îndelungată întrerupere de electricitate din capitala Germaniei de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin

Autoritățile locale au anunțat că procesul de repunere în funcțiune a rețelei a fost unul dificil, desfășurat în mai multe etape, din cauza avariilor majore provocate de un incendiu izbucnit pe 3 ianuarie. Primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că reluarea alimentării cu energie reprezintă o ușurare pentru zecile de mii de locuitori care au fost nevoiți să facă față frigului și lipsei de electricitate timp de mai multe zile.

Incidentul a pornit de la distrugerea unei conducte de cabluri amplasate deasupra unui canal, fapt care a dus la oprirea curentului pentru aproximativ 45.000 de locuințe și peste 2.000 de companii din mai multe cartiere ale orașului. Întreruperea a survenit într-o perioadă cu temperaturi negative, amplificând impactul asupra populației.

Responsabilitatea pentru incident a fost revendicată de gruparea de extremă stânga Volcano, cunoscută pentru acțiuni similare, inclusiv un atac anterior asupra infrastructurii electrice din apropierea fabricii Tesla din afara Berlinului.

Efectele penei de curent s-au extins dincolo de lipsa energiei electrice. Au fost afectate rețelele de telefonie mobilă, sistemele de încălzire și transportul feroviar, situație care a determinat autoritățile să solicite sprijinul armatei pentru asistarea populației.

Durata și amploarea avariei au reaprins dezbaterea politică privind securitatea infrastructurii critice. Mai mulți lideri politici cer investiții suplimentare pentru protejarea rețelelor vitale ale orașului, în contextul avertismentelor lansate de serviciile de informații cu privire la riscurile tot mai mari generate de grupările radicale.