Primarul Kai Wegener a menționat existența unei scrisori semnate de un grup extremist de stânga, în care membrii ar fi recunoscut că au incendiat în mod deliberat un nod de rețea aflat pe un pod. Conform informațiilor prezentate, acțiunea ar fi dus și la sabotarea centralei electrice din apropiere.

Zeci de mii de locuințe afectate

Aproximativ 50.000 de locuințe au rămas fără electricitate în urma incidentului. Alimentarea cu energie ar fi început treptat, însă nu toate gospodăriile au fost reconectate până în prezent. Situația este complicată de temperaturile nocturne care au coborât până la minus 10 grade Celsius, potrivit meteorologilor.

Estimări privind reluarea completă a alimentării

Autoritățile au transmis că restabilirea totală a alimentării cu energie electrică ar putea avea loc abia joi, în funcție de evoluția lucrărilor de reparație și de securizare a zonei afectate.