Călin Georgescu a lansat un nou atac la adresa clasei politice, imediat după ce a ieșit luni de la Secția de Poliție Buftea, unde s-a prezentat în cadrul procedurii controlului judiciar. Liderul suveranist a acuzat din nou autoritățile că au condamnat populația la sărăcie și dispreț.

„Voi trăiți în lux, iar milioane de români trăiesc sub limita supraviețuirii în această țară. Spun acest adevăr nu din ură, ci din responsabilitate față de popor. Rămân pe deplin alături de cel sărac și nedreptățit și nu voi negocia adevărul. Ura lor, ura voastră față de popor se vede în realitatea de zi cu zi pe care o trăiesc românii, pentru că minciuna, aroganța și disprețul față de suferință au devenit un mod de guvernare”, a declarat Georgescu.

Acesta a anunțat că va continua să critice public politicile pe care le consideră „abuzive și nejustificate”.