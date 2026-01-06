Summitul de la Paris s-a încheiat cu un pas istoric pentru arhitectura de securitate a Europei: Marea Britanie și Franța și-au asumat oficial rolul de garanți militari pe teritoriul Ucrainei. Declarația trilaterală de intenție, semnată marți seară de Emmanuel Macron, Keir Starmer și Volodimir Zelenski, pune bazele juridice pentru desfășurarea trupelor occidentale imediat ce se va ajunge la un acord de încetare a focului.

La reuniunea găzduită de Palatul Élysée au participat peste 20 de lideri din „Coaliția de Voință”, prezența americană fiind asigurată de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Acest format extins subliniază unitatea aliaților în efortul de a aduce pacea mai aproape, premierul britanic Keir Starmer punctând că, deși obiectivul este tangibil, „cele mai dificile provocări abia acum urmează”.

Conform planului detaliat de Downing Street, o viitoare „Forță Multinațională pentru Ucraina” va acționa ca un scut de stabilitate, având misiuni clare:

Prezență teritorială: Înființarea de centre militare britanice și franceze în puncte cheie din Ucraina.

Securitate strategică: Protejarea spațiului aerian și a rutelor maritime ucrainene.

Infrastructură defensivă: Construirea de instalații protejate pentru depozitarea armamentului și a echipamentelor militare.

Reconstrucție militară: Sprijinirea regenerării armatei ucrainene pentru a descuraja orice agresiune viitoare.

Această mobilizare nu este doar un suport logistic, ci o „forță de asigurare” menită să ofere Kievului garanții palpabile în procesul de reconstrucție post-conflict, transformând sprijinul politic într-o prezență militară defensivă permanentă pe flancul estic.

Sinteza Garanțiilor de Securitate (Paris, 6 ianuarie 2026)