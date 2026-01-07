Zeci de oameni nu pot să bea, să gătească sau să se spele, dar sunt obligați să plătească pentru un serviciu de care nici nu beneficiază. Autoritățile nu au dat încă o soluție clară.

Apă neagră la robinet, în Argeș

Aceasta este situaţia de care se lovesc, zi de zi, aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș. Oamenii spun că primesc apă murdară, plină de nisip, imposibil de folosit. Cu toate acestea, apa este facturată la prețul celei potabile.

Situația a stârnit furie în rândul oamenilor. Aceștia acuză autoritățile locale de lipsă de transparență și de ineficiență în rezolvarea problemei. Ei cer urgent corectarea tarifelor și găsirea unei soluții pentru a putea avea acces la apă curată, așa cum plătesc.