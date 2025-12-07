Clipul s-a răspândit rapid și a generat numeroase reacții, mulți cetățeni cerând intervenția autorităților pentru verificarea situației și pentru clarificarea problemelor apărute. Evenimentul s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, în Câmpina și parțial în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan anunțase reluarea furnizării apei pentru comunitățile afectate.

Reamintim că peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă timp de mai bine de o săptămână, din cauza turbidității ridicate la barajul Paltinu.

Ce a surprins filmarea

În imaginile distribuite online, localnicul se arată vizibil uimit de ceea ce vede în apa de la robinet și spune: „Ia uitați cu ce vine apa, fraților! Ia uite cu ce vine apa, ia uite, ia uitați. Ce o fi ăsta măi frate?”.

În înregistrare apare un mic crustaceu, iar un utilizator a comentat că ar fi vorba despre un garid, un organism de care se hrănesc peștii. Acesta a precizat: „Este garid, un crustaceu mic, se hrănesc peștii cu ei, semn că apa este curată, altfel mierlea”.

Oprirea temporară a alimentării

Incidentul a atras atenția locuitorilor din zonă, mai ales că, la mai puțin de 24 de ore de la reluarea alimentării, furnizarea apei a fost din nou întreruptă. Hidro Prahova SA a transmis că oprirea temporară a fost cauzată de avarii punctuale apărute după umplerea conductelor și repornirea sistemului, fiind necesară intervenția rapidă pentru stabilizarea rețelei.

Comunicatul oficial al companiei

Anunțul transmis de operator informează: „Întrerupere temporară a furnizării apei în municipiul Câmpina și în comuna Poiana Câmpina (parțial). Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei. În același timp, conform recomandărilor transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova la reluarea furnizării din cursul nopții trecute, este obligatorie efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare cu apă. În acest context, Hidro Prahova S.A. va întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ 10 ore, în funcție de evoluția lucrărilor din teren.(...) Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară”.