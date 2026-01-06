Modificările fiscale asociate noilor biruri promovate de Ilie Bolojan au început să genereze reacții publice dure, după ce mai mulți contribuabili au constatat sumele pe care urmează să le achite în 2026. Printre cei care au reacționat se numără și actrița Manuela Hărăbor, care a prezentat public calculele făcute pentru obligațiile sale fiscale.
Suma totală cerută pentru anul 2026
Potrivit datelor făcute publice de actriță, valoarea totală a impozitelor pe care trebuie să le plătească în 2026 ajunge la 3.706 lei. Din această sumă, 3.152 lei reprezintă impozitul aferent unui apartament de 110 metri pătrați, 424 lei sunt datorați pentru teren, iar 130 lei provin din impozitul pe mașină.
Manuela Hărăbor a transmis guvernanților că va plăti dările la stat în ultima zi lucrătoare a anului, chiar dacă este nevoită să plătească penalități.
„3706 lei total de plată impozit pe anul 2026!!!