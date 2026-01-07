Bărbatul a pierdut controlul volanului

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Jiu, specializate în operațiuni de salvare. În interiorul vehiculului se afla un bărbat, care a fost extras de pompieri în condiții dificile.

Victima prezenta semne evidente de hipotermie severă, fiind în stare de șoc din cauza expunerii la temperaturile scăzute ale apei. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj i-a acordat imediat îngrijiri medicale la fața locului, urmând ca starea sa să fie monitorizată atent.

Autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care autoturismul a ajuns în albia râului. Intervenția promptă a salvatorilor a fost esențială pentru evitarea unei tragedii.