Cum s-a produs incidentul?

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, evenimentul a avut loc în jurul orei 16:56, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov. Impactul s-a produs la kilometrul 248+870, într-o zonă unde trecerea la nivel este semnalizată prin indicatoare rutiere.

Trenul implicat este InterRegio 1646, aparținând CFR Călători, care se afla în circulație pe acest sector de cale ferată în momentul coliziunii cu TIR-ul. Reprezentanții companiei feroviare au precizat că, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

În urma accidentului, traficul feroviar a fost întrerupt pe tronsonul afectat, pentru a permite desfășurarea intervențiilor necesare. Echipele de specialiști ale Sucursalei Regionale CFR Brașov au fost trimise la fața locului pentru securizarea zonei, verificarea stării infrastructurii și degajarea liniei.

Reluarea circulației va fi posibilă doar după finalizarea tuturor procedurilor de siguranță și confirmarea faptului că traseul poate fi utilizat fără riscuri. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.