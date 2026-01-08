Viață salvată la limită de către jandarmi

Din primele informații este vorba despre un bărbat în vârstă de 68 de ani, care acuza amorțeli severe la nivelul mâinilor și picioarelor, precum și senzația de degerături.

Deși conștient, starea acestuia era una delicată. Jandarmii au intervenit prompt, l-au ridicat din zăpadă și i-au acordat primul ajutor.

Și câțiva cetățeni aflați în zonă au sărit în ajutor, bărbatul a primit ceai cald și a fost învelit cu o pătură pentru a-i fi menținută temperatura corporală până la sosirea echipajului medical.