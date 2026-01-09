Bătrâna are o pensie de doar 1200 de lei, bani din care trebuie să plătească facturile, medicamentele și strictul necesar pentru traiul zilnic. Femeia a povestit într-o intervenție la Realitatea Plus cât îi este de greu să lupte cu toate lipsurile, povestit că, de multe ori, ajunge să numere fiecare leu.

Povestea bătrânei din Vaslui căreia nu îi ajung banii să își cumpere o pâine

Cea mai mare parte din pensie o cheltuiește pe medicamente. Atât ea, cât și soțul ei, sunt bolnavi, iar medicamentele sunt foarte scumpe. După ce achită lumina și alte cheltuieli, rămâne cu foarte puțin pentru mâncare. Pare greu de crezut, dar în România anului 2026, această bătrână spune că sunt zile în care nu are bani să își cumpere nici măcar o pâine.

„Nu ne ajung banii, suntem bolnavă, avem medicamente de luat. Am o pensie de 1.200 de lei, nu îmi ajung la nimic banii. Medicamentele sunt scumpe, avem și noi lumină, luăm și noi o pâine...”, povestește bătrâna cu vocea stinsă.

Povestea ei este una dintre multele situații dramatice din satele României, unde bătrânii trăiesc în sărăcie, uitați de autorități, încercând să supraviețuiască din venituri care nu mai acoperă nici măcar strictul necesar.