Primarul liberal i-a îndemnat pe cetățeni să facă același lucru pe care îl face și el, chiar dacă primăria pe care o conduce are utilaje care pot curăța zăpada. Ulterior, într-un mesaj pe Facebook, primarul a reluat apelul către locuitori, subliniind că fiecare gest contează pentru siguranța comunității.

Emil Boc, deszăpezire la lopată, deși primăria are utilaje

Totuși, gestul său, deși prezentat ca un exemplu personal, este în mod clar unul simbolic, având în vedere că Primăria Cluj-Napoca dispune de utilaje de deszăpezire, echipe specializate și contracte de intervenție pentru astfel de situații.

„Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! E un gest mic, dar cu impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri.

`Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul şi La mulţi ani!` Dragi clujeni, noi curăţim trotuarul din faţa Casei clujenilor, pe dumneavoastră vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră… sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Doamne ajută şi spor la treabă. (...)Vă mulțumesc pentru spiritul civic pe care îl dovediți zi de zi. Împreună, menținem Clujul un oraș sigur, curat și demn de apreciat în orice anotimp!”, a transmis Emil Boc pe Facebook.