Se ascut săbiile pe scena internațională din cauza lui Maduro. Rusia schimbă foaia și cere eliberarea fostului președinte

Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Rusia a cerut sâmbătă Statelor Unite să-i elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, după ce Washingtonul a anunțat capturarea cuplului anterior în cursul zilei, relatează agențiile de presă internaționale.

"Îndemnăm autoritățile americane să-și reconsidere această poziție și să-i elibereze pe președintele ales legal al unei țări suverane și soția sa", a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat, citat de Agerpres.

Anterior, Ministerul rus de Externe a informat că șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și-a exprimat "solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate", în timpul unei conversații telefonice cu vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez.

"Părțile s-au pronunțat în favoarea prevenirii unei escaladări și a găsirii unei ieșiri din situație prin dialog", a precizat ministerul.

