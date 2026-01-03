"Îndemnăm autoritățile americane să-și reconsidere această poziție și să-i elibereze pe președintele ales legal al unei țări suverane și soția sa", a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat, citat de Agerpres.
Anterior, Ministerul rus de Externe a informat că șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și-a exprimat "solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate", în timpul unei conversații telefonice cu vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez.
"Părțile s-au pronunțat în favoarea prevenirii unei escaladări și a găsirii unei ieșiri din situație prin dialog", a precizat ministerul.
