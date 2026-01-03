Reziștii cresc presiunile asupra justiției înainte de decizia CCR privind pensiile speciale! Asta în condițiile în care Ilie Bolojan a amenințat că ar demisiona dacă proiectul nu trece de controlul magistraților. Pe 16 ianuarie se reunesc din nou judecătorii ca să încerce să ia o decizie. Sunt tensiuni uriașe, pentru că nu este exclus să asistăm la o nouă amânare.