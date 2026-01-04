Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până marți dimineață, la ora 10:00, iar autoritățile recomandă prudență maximă în trafic.

Zonele unde iarna lovește cel mai puternic

Cele mai afectate vor fi zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Aici, stratul de zăpadă poate ajunge la 25–30 de centimetri, iar vântul va sufla cu intensitate mare, atingând 80–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea considerabil, iar viscolul va face deplasarea extrem de dificilă.

Avertizări extinse în mai multe regiuni

Codul galben nu se limitează doar la zonele montane. Ninsorile, lapovița și ploile vor afecta și Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile vor crește ușor, ceea ce va duce la alternanțe între ninsoare și precipitații mixte. La munte se vor depune 10–20 cm de zăpadă, iar în zonele joase stratul va varia între 3 și 10 cm.

Cum va fi vremea în București

Capitala nu va scăpa de vremea rea, chiar dacă nu va ninge. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, iar temperaturile maxime vor ajunge la 4–5°C. Riscul de polei rămâne ridicat, ceea ce va îngreuna traficul rutier, mai ales în orele de dimineață și seară.

Situația din stațiunile montane

La Poiana Brașov, turiștii au format cozi uriașe la telegondolă, profitând de stratul de zăpadă deja existent. La Sinaia, pârtiile sunt deschise doar până la cota 2.000, unde condițiile permit încă practicarea sporturilor de iarnă.

De luni, meteorologii anunță o ușoară scădere a temperaturilor și intensificări ale vântului, cu rafale de 30–35 km/h. Maximele vor coborî spre 2°C, iar minimele vor ajunge la 0–1°C, cu episoade de ceață în timpul nopții.

