De la ce a pornit conflictul?

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, polițiștii din Voluntari au fost alertați în seara zilei de 24 decembrie, în jurul orei 21:50, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 49 de ani, care a anunțat că, pe o stradă din comuna Ștefăneștii de Jos, în zona unui local, a izbucnit o altercație spontană între patru persoane, iar unul dintre participanți ar fi scos o armă.

În urma verificărilor și a activităților de cercetare desfășurate de polițiști, suspectul a fost identificat două zile mai târziu. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 25 de ani, care s-a prezentat ulterior la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Acolo, acesta a predat o armă neletală supusă regimului de autorizare, împreună cu trei cartușe cu gaze, obiecte care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele bărbatului a fost dispusă măsura controlului judiciar, acesta fiind cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru amenințare.

În paralel, anchetatorii s-au deplasat și la domiciliul bărbatului care a sesizat incidentul, informându-l cu privire la posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu. Persoana vătămată a refuzat însă emiterea unei astfel de măsuri.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.