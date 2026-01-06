Cum a reușit să fugă bărbatul?

Potrivit primelor informații, este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani, internat în unitatea medicală în baza unei sentințe penale. Acesta ar fi ieșit din incinta spitalului fără a fi oprit și, înainte de a părăsi zona, ar fi sustras autoturismul aparținând unui angajat al instituției.

Dispariția sa a fost observată rapid, iar autoritățile au declanșat procedurile specifice unui astfel de caz. Polițiștii din Timiș au fost sprijiniți de structuri din județele învecinate, fiind organizate filtre și verificări în mai multe localități din Banat.

Operațiunea s-a încheiat câteva ore mai târziu, în jurul orei 02:20, când bărbatul a fost localizat pe teritoriul județului Caraș-Severin. Acesta a fost reținut fără incidente și transportat înapoi în județul Timiș, unde au fost reluate măsurile legale prevăzute pentru astfel de situații.

Între timp, poliția continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a fost posibilă plecarea neautorizată din spital, precum și modul în care a fost sustras autoturismul.