Individul, care ar fi folosit mai multe identități false, se afla în atenția serviciilor de informații și era cunoscut pentru implicarea în mai multe activități infracționale. Potrivit unor surse locale, chiar în ziua evadării se pregătea transferul său la București.

Cum a reușit să fugă bărbatul

Conform informațiilor publicate de specialarad.ro, georgianul se afla în Centrul pentru Străini de aproximativ două luni, după ce fusese reținut cu documente de călătorie falsificate. În ultimele zile înainte de incident, el ar fi primit vizita a doi cetățeni turci, aspect analizat acum de anchetatori.

Evadarea a fost una spectaculoasă: bărbatul s-ar fi urcat pe gardul de aproximativ cinci metri care împrejmuiește centrul, reușind să treacă și de sârma ghimpată instalată în partea superioară. Totul indică faptul că la exterior îl aștepta o mașină, cu care a dispărut imediat după ce a reușit să părăsească perimetrul.

Căutări extinse în tot județul

După confirmarea evadării, polițiștii și alte structuri ale MAI au instituit mai multe puncte de control, verificând atât persoane, cât și autovehicule în zonele de tranzit din județ.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească traseul pe care l-a urmat georgianul și dacă a primit sprijin din exterior pe parcursul fugii. De asemenea, se investighează o posibilă complicitate și modul în care individul a reușit să escaladeze gardul de securitate.

Bărbatul este dat în urmărire, iar autoritățile fac apel la populație ca orice informație relevantă să fie raportată imediat.