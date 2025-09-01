Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, alerta a fost dată duminică seara, în jurul orei 22:15, când polițiștii din cadrul Biroului de Supravegheri Judiciare au constatat că Eduard Cătălin Tică, plasat în arest la domiciliu, nu se mai afla la adresa stabilită. Dispozitivul electronic de monitorizare arăta că acesta se deplasase pe o altă stradă din municipiu.

Un echipaj al Secției 5 Poliție s-a deplasat imediat în zonă, însă bărbatul dispăruse. În consecință, a fost constituit un colectiv special de căutare, care acționează împreună cu polițiști din județele Olt și Argeș, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Biroul Poliției Autostrăzi. Până la acest moment, bărbatul nu a fost găsit.

Fugarul, Eduard Cătălin Tică, are 1,96 metri înălțime, aproximativ 105 kilograme, constituție robustă, ten deschis, păr șaten și ochi căprui. Anchetatorii nu au informații despre vestimentația purtată la momentul dispariției.

Autoritățile fac apel la populație ca orice persoană care deține informații despre locul în care s-ar putea afla bărbatul să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.