Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, în timp ce acesta se afla la muncă în incinta blocului alimentar al unității de detenție. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), deținutul a părăsit zona prin escaladarea gardului împrejmuitor.

Bărbatul este de negăsit

Fugarul, identificat ca Milosiu Ion, fusese condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, fiind clasificat în regim închis. În momentul dispariției, acesta purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri și o șapcă de culoare neagră. Are 1,70 metri înălțime, statură atletică, ochi căprui, păr negru și față ovală, cu barbă nerasă.

Imediat după constatarea evadării, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Au fost mobilizate echipe ale penitenciarului, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră. S-au blocat căile de acces din zonele apropiate și au fost verificate posibilele direcții de deplasare ale fugarului.

ANP reamintește că părăsirea locului de detenție fără permisiune reprezintă infracțiune de evadare, sancționată de lege cu închisoare între șase luni și trei ani, conform articolului 285 din Codul Penal.

Cei care au informații despre locul în care s-ar putea afla deținutul sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să contacteze Penitenciarul Mărgineni la numărul 0245/660210.