Deținutul evadat din ambulanță, prins de poliție. Bărbatul a mai încercat să fugă în aceeași zi

Deținutul evadat din ambulanță, prins de poliție. A mai încercat să fugă în aceeași zi/ Arhivă foto
Deținutul evadat din ambulanță, prins de poliție. A mai încercat să fugă în aceeași zi/ Arhivă foto

Deținutul în vârstă de 58 de ani care a evadat pe geamul ambulanței care îl ducea spre Penitenciarul Jilava a fost prins pe un câmp din afara Bacăului. Individul, care mai încercase să evadeze o dată în aceeași zi a fost găsit după ore întregi de căutări. 

Deținutul le-a cerut polițiștilor să îi scoată cătușele, pe motiv că îl strâng, după care a profitat de momentul în care gardienii nu erau atenți și de aglomerația din trafic, a deschis geamul și a sărit din mașină într-un lan de porumb.

Bărbatul evadat de la Penitenciarul Mărgineni, prins în mai puțin de o zi, chiar în satul natal

Forțele de ordine s-au mobilizat imediat și au început căutările cu echipaje specializate și câini de urmă și au făcut razii în trafic pentru depistarea individului.

Din primele date, bărbatul avea mandat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. 