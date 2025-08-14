Deținutul le-a cerut polițiștilor să îi scoată cătușele, pe motiv că îl strâng, după care a profitat de momentul în care gardienii nu erau atenți și de aglomerația din trafic, a deschis geamul și a sărit din mașină într-un lan de porumb.

Forțele de ordine s-au mobilizat imediat și au început căutările cu echipaje specializate și câini de urmă și au făcut razii în trafic pentru depistarea individului.

Din primele date, bărbatul avea mandat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.