Incidentul s-a produs în jurul orei 17:50, în zona unei ieșiri de pe autostrada A7, aproape de municipiul Bacău.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, deținutul a sărit din vehiculul aflat în mișcare și a fugit pe câmp, profitând de apropierea unei zone agricole.

Fugarul, identificat ca fiind Ștefan Crainiciuc, era arestat preventiv în baza unui mandat emis de Judecătoria Botoșani pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. El urma să fie transferat la secția de psihiatrie a Penitenciarului-Spital Jilava.

Măsuri de căutare

În urma evadării, ANP a activat planurile de cooperare interinstituțională, implicând echipe mixte formate din polițiști de penitenciare, agenți ai IPJ Bacău, jandarmi și alte forțe de sprijin. Zonele din jurul municipiului Bacău sunt în prezent intens verificate.

Semnalmentele bărbatului

Crainiciuc are 1,68 m înălțime, ochi căprui, frunte lată, față ovală, sprâncene arcuite, mustață deasă cu colțurile ridicate și barbă grizonată, nerasă. În momentul evadării purta pantaloni scurți închiși la culoare și tricou alb.

ANP avertizează că părăsirea fără permisiune a mijlocului de transport pe durata transferului reprezintă infracțiunea de evadare, sancționată cu închisoare de la șase luni la trei ani, conform articolului 285 din Codul Penal.